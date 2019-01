Kirkens Korshær om misbrug af NemID: Når man lever et kaotisk liv, er det umuligt at holde styr på nøglekort og koder

»Det er ganske enkelt utilgiveligt, at sådan noget kan ske. Det skal stoppes«, siger DF’s it-ordfører Jan Rytkjær Callesen om de eksempler, der blev beskrevet i Politiken søndag.

Han foreslår, at de udsattes socialrådgivere skal stille nærgående spørgsmål til klienterne og anmelde forholdet til politiet, når de får mistanke om, at der er noget galt. Hårdere straffe for bedrageri er en anden mulighed. En tredje er at vejlede de udsatte i at kun at bruge NemID på telefonen, så godkendelse kræver fingeraftryk.

Men at udelukke de udsatte fra NemID gennem et økonomisk værgemål, som Sind-formanden foreslår, lyder for ham alt for dramatisk. »Det må være sidste udvej«, siger han.

Indien har allerede indført en løsning, der netop kræver fingeraftryk. Men det løser ikke problemet, siger Ida Auken, it-ordfører for Radikale Venstre.

»Man kan fysisk tvinge folk til at sætte deres fingeraftryk, og man kan sågar stjæle deres tommelfinger«, siger hun.

»Al erfaring tilsiger, at hvis brugerne ikke opfører sig ansvarligt, så er det helt umuligt at lave et sikkert it-system. Problemet er alvorligt, og det skal løses, men det skal ske i retspolitikken eller socialpolitikken«, siger hun.