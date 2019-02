HK: Regeringen tager ikke disruption alvorligt

Hvad vil du helt præcis omskole dem til?

»Det er meget svært at være konkret. Ingen ved, hvor de nye jobs skal komme fra, eller hvad de kræver af kvalifikationer. Men vi ved med temmelig stor sikkerhed, at kvaliteter som nysgerrighed, kreativitet og åbenhed over for det nye er afgørende for at komme videre med succes. Og det er ting, der kan læres«, siger han.

Det gælder for eksempel om at kortlægge den enkeltes kompetencer. En butiksassistent har ikke kun lært at springe rundt bag en disk, men har også erfaring med salg, kommunikation og rådgivning af kunderne, som man kan bygge videre på og bruge på nye måder.

Det synspunkt står han ikke alene med. Det går igen og igen, når techgiganternes ledere og guruer stiller sig frem på scenen.

»Forskellen er, at når de siger det, bliver det opfattet som en dyb indsigt, der vækker applaus verden over. Her i landet bliver det modtaget med et arh, du er nødt til at være lidt mere konkret«, siger Kim Simonsen.