Allerede om få år vil maskinerne kunne give et præcist billede af den enkeltes ønsker og interesser i politiske spørgsmål, og de kan forsvare vores holdninger i realtid.

Kunstig intelligens og big data kan forbedre og forstærke demokratiet – og det i en sådan grad, at valgkampe hvert fjerde år, der rundes af ved at kaste et kryds i valgurnen, til sidst bliver helt overflødigt.