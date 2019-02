Tyske myndigheder truer med kæmpebøde: Facebook overvågede personer, der ikke havde en Facebook-profil De tyske konkurrencemyndigheder vurderer, at Facebook har misbrugt sin dominerende stilling på sociale medier.

Tyskland sætter nye grænser for, hvordan Facebook må indsamle data fra brugerne. Det er kulminationen på en langvarig granskning af Facebooks ageren.

De nye restriktioner kommer efter, at landets konkurrencemyndighed, Bundeskartellamt, har vurderet, at Facebook har misbrugt sin dominerende stilling til at samle brugerdata fra flere kilder.

»I fremtiden vil Facebook ikke længere få lov til at tvinge sine brugere til at godkende praktisk talt komplet indsamling og tilknytning af ikke-Facebook data til deres Facebook-profil«, skriver chef for konkurrencemyndigheden Andreas Mundt.

Facebook vil anke beslutningen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Selskabet har - efter en anke er afklaret - 12 måneder til at efterleve myndighedernes krav. Gør selskabet ikke det, kan det idømmes en bøde på op til ti procent af dets omsætning.

Myndighederne har længe undersøgt Facebook og har specielt haft fokus på, hvordan Facebook har indsamlet data om sine brugere fra andre applikationer såsom WhatsApp og Instagram.

Derudover har myndighederne slået ned på Facebooks overvågning af personer på nettet, der slet ikke har en Facebook-profil. Her har Facebook overvåget og indsamlet data om brugere, der har været på hjemmesider, hvor Facebook-software er installeret.

Bundeskartellamt har nedlagt forbud mod, at Facebook samler data fra deres forskellige services uden brugernes specifikke accept og indsamling af data fra tredjepart.

Bundeskartellamt skriver, at Facebook har en dominerende stilling på det tyske marked, da selskabet har 23 millioner dagligt aktive brugere og 32 millioner månedligt aktive brugere.

»Som et dominerende selskab er Facebook underlagt særlige forpligtigelser under konkurrencelovgivningen. I sin forretning bliver selskabet nødt til at tænke over, at deres brugere praktisk talt ikke kan skifte til andre sociale netværk«, skriver Andreas Mundt i meddelelsen.

Mulig bøde: 10 procent af omsætningen

Facebook kan appellere beslutningen og har allerede varslet, at selskabet vil gøre det.

»Vi er uenige i konklusionerne og vil appellere, så tyskere fortsat kan få de fulde fordele af alle vores services«, skriver Facebook ifølge Reuters efter afgørelsen.

Mens Facebook er utilfreds med beslutningen, er den tyske justitsminister glad for afgørelsen.

»Brugere er for ofte ikke opmærksomme på, hvordan deres data flyder rundt og kan ikke stoppe det, hvis de stadig vil bruge firmaernes services. Vi bliver nødt til at være håndfaste, når det kommer til at håndtere det magtmisbrug, der kommer med data«, siger Tysklands justitsminister, Katarina Barley, ifølge Reuters.

ritzau