Løkke: Danmark er klar til disruption

I andre lande reagerer man på udfordringen ved at bygge mure, vende verden ryggen, melde sig ud af det internationale samarbejde eller gå på gaden iført gule veste. Men i Danmark har vi valgt fællesskabet og samtalen frem for splittelsen«.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen tog store ord i sin mund, da han torsdag lukkede Disruptionrådet, flankeret af Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsernes Hovedorganisation, på den ene side og Kim Graugaard, direktør for Dansk Industri, på den anden.

Gennem to år har otte ministre sammen med erhvervsledere, erhvervsorganisationer og fagforbund arbejdet på at finde frem til opskriften på, hvordan Danmark kan slippe helskindet fra den forventede ’disruption’, der med nye teknologier eller forretningsmodeller udsletter hele brancher.

Lars Løkke Rasmussen er stolt af resultatet. Der er i rådet enighed om, at Danmark fortsat skal være et af verdens rigeste lande, hvor alle er med og »ingen efterlades på perronen, når toget kører af sted med destination mod fremtiden«, som han udtrykte det.

Kim Simonsen, formand for HK’erne, hvis jobfunktioner står først for at blive erstattet af kunstig intelligens, sagde torsdag i Politiken, at regeringen siger mange rigtige ting om mange af de store problemer. Men der mangler penge og vilje til at gøre noget meningsfuldt ved det. Han savner især muligheder for at omskole.

Lars Løkke afviser kritikken. »Det er skudt ved siden af. De initiativer, der udspringer af rådets arbejde, akkumulerer til omkring 6 mia. kr.«, siger Lars Løkke, der blandt andet peger på en trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse til ca. 2,5 mia. kr.