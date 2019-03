IT-svindel med phishingangreb er eksploderet

Og de to store cyberangreb er ifølge Ole Kjeldsen årsagen til, at det er lykkedes at få et så markant fald i den typer af IT-svindel,

»Det store fald, der er på ransomware, er et spejl af, at vi havde de to store angreb WannaCry og NotPetya, som gav et enormt fokus på ransomware, og hvordan man kunne beskytte sig mod det. Når der kommer fokus på, at vi skal beskytte os imod det, så bliver det sværere for de kriminelle at benytte den angrebsmetode«, siger han, og advarer både virksomheder og privatpersoner mod at hvile på laurbærrene, blot fordi der er sket et stort fald.

Hver gang man finder et forsvar, så har det en effekt, men det flytter samtidig farerne over et andet sted. For kriminelle vil tjene penge.

»Cyberkriminelle er lige som vand. De flytter derhen, hvor der er mindst modstand, der hvor der er huller, så de skal nok finde nye angrebsmetoder. Og den her gang har de valgt phishing«, siger Ole Kjeldsen.

Han har tre råd til, hvordan du beskytter dig mod IT-svindel; hold din computer opdateret, hold dig informeret med, hvad der florerer af IT-trusler fx med appen ’Mit digitale selvforsvar’, og helt almindelig, sund skepsis.

»Hvis noget virker til at være for godt til at være sandt, så er det nok ikke sandt. Vi er nødt til alle sammen at tage det ansvar, at holde vores teknologi opdateret, holde os informeret, og være kritiske i vores stillingtagende – også digitalt«, lyder det fra Ole Kjeldsen.