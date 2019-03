Tesla lukker butikker og sælger nu Model 3 online Internethandel skal sænke prisen på Teslas Model 3, siger selskabets stifter og leder, Elon Musk.

Den amerikanske elbilproducent Tesla lukker mange butikker og vil fremover kun sælge bilen på internettet.

»Det er formålet at bringe omkostningerne ned og sænke prisen på Model 3«, siger selskabets stifter og leder, Elon Musk.

Han siger, at Teslas Model 3 er til salg nu og kan købes i USA fra 35.000 dollar (omkring 230.000 kroner).

Selskabet har længe lovet en version af bilen til det brede marked i dette prislag, men den har ikke været tilgængelig før nu.

»Vi skriver 2019. Folk ønsker at købe ind over nettet, siger Musk, som dog gør det klart, at det har været en vanskelig beslutning at træffe«.

Netsalget skal også gøre det muligt at skære priserne ned på andre Tesla-modeller med seks procent i gennemsnit.

Tesla siger samtidig, at servicesystemet skal styrkes.

Netstrategi overrasker

Nedsættelsen af salgsprisen har i årevis været et mål for Tesla. Men den nye salgsstrategi kommer som en overraskelse for mange.

Beslutningen om at flytte salget af biler online ventes at tirre de i forvejen oprørte bilforhandlere, der i snart et årti har bekæmpet Teslas direkte salg til kunderne.

Tesla havde med sidste års udgang 378 butikker globalt, hvoraf en del kommer til at lukke, og det vil ifølge Elon Musk resultere i et ukendt antal fyringer.

Beslutningen om at bringe omkostningerne ned ved butikslukninger kommer, efter at Tesla tidligere i år varslede nedlægning af 3150 stillinger.

'Standardversionen' af Model 3 kan køre 350 kilometer, før batterierne skal genoplades. Den kan ifølge selskabet køre 208 kilometer i timen.

Risikerer dom for tweet

Den 47-årige Musk har vakt furore på aktiemarkedet flere gange i denne uge, fordi han igen har kommunikeret på Twitter på en måde, der løftede kursen på aktien i den amerikanske elbilproducent.

Musk risikerer derfor at blive dømt for at have udvist foragt for retten. Sidste år indgik han et forlig med myndighederne om ikke at udsende beskeder på det sociale medie, som ikke på forhånd er godkendt. Sagen kan koste Musk hans stilling i Tesla.

Musk leder også den amerikanske raketvirksomhed SpaceX, som han stiftede i 2002.

ritzau