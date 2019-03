Red Barnet: Det er ren brandslukning, når YouTube lukker kommentarspor for at stoppe pædofile

Det er slut med at kommentere på videoer, hvor børn er i fokus. Sådan lyder det nye, drastiske skridt fra videotjenesten YouTube, der den seneste uge er blevet afkrævet svar på, hvordan de vil løse deres massive problem med pædofile i deres kommentarspor, som Politiken blandt andet har afdækket.

YouTubes løsning er, at videoer, hvor børn under 12 år medvirker, vil få fjernet kommentarsporet. Det samme vil ske for videoer med teenagere, hvis YouTube vurderer, at der er en risiko for krænkelser.

»Det er ikke en ønskværdig situation, men vi er blevet nødt til at tage nogle ret markante skridt, fordi børns sikkerhed kommer før alt andet«, siger Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef i Danmark for YouTubes ejer, Google.

YouTube oplyser derudover i et blogindlæg, at de allerede har fjernet kommentarsporet på mere end 10 millioner børns videoer, og at de forventer at være færdige med at fjerne kommentarspor på børnevideoer inden for et par uger. Der er dog den undtagelse, at meget få udvalgte brugere vil få lov til at have et kommentarspor, hvis de forpligter sig til aktivt at moderere kommentarer.

Løser ikke problemet

Red Barnet var blandt de mange kritikere, der mener, at YouTube indtil nu har gjort det for nemt for pædofile og andre voksne med lyssky hensigter at udnytte børn i kommentarfeltet. Og de er ikke imponerede over videotjenestens løsning på problemet.

»Det ligner ren brandslukning, der skal vise, at man tager problemet seriøst. Det er en feberredning, der ikke løser de grundlæggende problemer, og der går en masse god kommunikation tabt mellem børn og unge, når man lukker ned for alle kommentarspor på denne her måde«, lyder vurderingen fra Kuno Sørensen, der er Red Barnets ekspert på seksuelle overgreb mod børn.

Han håber derfor, at der er tale om en midlertidig blokering af kommentarsporene, som bliver fjernet, når YouTube har fundet en bedre måde at gøre livet svært for pædofile på tjenesten.

»Det er stort indgreb, fordi børn og unges mulighed for at have dialog med hinanden på YouTube nu bliver censureret. På den korte bane kan det være nødvendigt, men det kan få de unge brugere til at søge et andet sted hen, hvor de kan kommunikere frit. Vi frygter, at det bliver til en af de platforme, der ikke har den ansvarlighed, som YouTube prøver at opretholde«, siger Kuno Sørensen.

Behov for fælles spilleregler

Hele sagen har udstillet, at YouTube har et grundlæggende problem, som de ikke kan løse selv. Officielt må børn under 13 år nemlig ikke bruge platformen — det forbyder både EU-regler og YouTubes egne retningslinjer. Men det er blevet åbenlyst for enhver, at reglerne ikke bliver håndhævet, mener Kuno Sørensen.

»YouTube har et problem med at overholde den lovgivning, som gælder i alle EU-lande, og det, synes jeg, er problematisk. Der er masser af børn, der opretter profiler på YouTube og deler videoer. Men der er ingen myndigheder, der kontrollerer eller regulerer området, og så er reglerne ikke en bønne værd«, siger han.

Hos Google vil Jesper Vangkilde ikke forholde sig til, om der er behov for mere regulering af YouTube. Han anbefaler, at børn under 13 år ikke bruger YouTube, men i stedet bruger Youtube Kids — en separat platform målrettet børn, som videotjenesten lancerede i februar i år.

»Det er rigtig nok, at der er forældre derude, der lader deres børn sidde med YouTube, selv om de er under 13 år gamle. Vi har forsøgt at give forældre et mere børnevenligt alternativ, og det, synes vi, er et godt værktøj. Men i sidste ende kan jeg ikke bestemme, hvad forældre gør«.