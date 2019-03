Mark Zuckerberg i langt blogindlæg: Facebook vil ændre sig markant - men der kan gå lang tid

I et langt blogindlæg fortæller Mark Zuckerberg om sine visioner for fremtidens Facebook. Der skal for det første være med mere fokus på privatlivsindstillinger.

Facebook ved, at Facebook ikke er fremtiden.

Sådan lyder det i teknologimediet The Verge, efter at direktøren for Facebook, Mark Zuckerberg, udgav et langt blogindlæg onsdag eftermiddag.

I indlægget skrev han blandt andet, kort sagt, at det sociale medie har tænkt at ændre sig grundlæggende ved sin model og struktur i fremtiden med særlig fokus på privatlivsindstillinger. For det er der brug for, mener han:

»Hvis vi skal være ærlige, har vi ikke et stærkt ry for at gøre, hvad der skal til for at beskytte privatlivets fred«.

Og som det ser ud nu, er Facebook også bygget op omkring en privatlivsmodel, hvor man deler alt – og det har »mediet fundet ud af, er problematisk og ødelæggende«. Samtidig er brugerne blevet mere bevidste om datasikkerhed og kræver et mere beskyttet privatliv online. Men som Facebook er indrettet i dag, lader det ikke til at være muligt at efterkomme det ønske.

Det er angiveligt konklusionen i det 3.500 ord lange indlæg. Og som ikke mindst er et udkast til en markant ændring af det Facebook, Zuckerberg skabte for 15 år siden.

Specifikt skriver han, at der vil komme større fokus på kryptering af data og privatlivsindstillinger på firmaets forskellige platforme, som tæller Messenger, Instagram og WhatsApp. Der er også planer om at smelte de tre platforme sammen. Forstået på den måde, at en bruger eksempelvis ville kunne skrive fra sin Instagram-konto til en bruger på WhatsApp og vice versa:

»Det burde være muligt for vores brugere at kunne bruge hvilken som helst app for så at kunne komme i kontakt med sine venner, lige gyldigt hvilken app de måtte bruge. Og det burde være muligt for folk at kommunikere på trods netværk nemt og sikkert«, skrev Zuckerberg – sparsomt med detaljer.

Skandaleramt medie

I indlægget indrømmer Zuckerberg dog, at der kan gå lang tid, før brugerne får disse ændringer at se. Men det, at han blot promoverer det nu, »vil af nogen blive set som et paradigmeskifte«.

Og hvordan det vil udmønte sig i praksis, er også svært at sige. Sammensmeltninger af de tre platforme er et bud, men han leger også med tanken om, hvordan de tre apps muligvis kunne interagere med sms. Og således ændre på, hvordan vi kommer til at bruge telefoner og sende beskeder i fremtiden.

Forslag, som alle er led i en plan om at gøre Facebook mere troværdigt, hvilket kan blive svært. For det sociale medie er ikke populært. Det blev slået fast i en måling foretaget af Axios Harris, som viste, at mediets troværdighed er faldet stødt i løbet af det seneste år.

Det sker blandt andet efter, at Facebook har været i mediernes søgelys grundet heftige skandaler. Som for eksempel, at det sociale medie sidste år indrømmede, at de ulovligt havde udleveret data på intet mindre end 87 millioner brugere til den politiske konsulentvirksomhed Cambridge Analytica. Flere skandaler kan læses her, listen er lang og måske en af årsagerne til, at Zuckerberg vil prøve noget nyt.