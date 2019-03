I Bagsværd bruger skoleelever computerspil til at forstå flygtninge: Hvad ville du selv gøre?

»Jeg er overrasket over, hvor alene man er som flygtning«, siger 16-årige Maja Andersson fra 9.v og kigger på sin veninde:

»I videoen taler de meget om asyl. Det er aldrig noget, jeg har tænkt så meget over. Men efter at have set det her, tænker man, at når de har været igennem så meget, ville det være forfærdeligt, hvis ikke de fik det. Det er helt sygt at tænke på. Selvfølgelig skal de have et sted at være«.

»Hvordan kan man nogensinde sige nej?«, siger 15-årige Solvej Kaad Heuer fra 9.v.

Foto: Mads Nissen Fra venstre: Maja Andersson, 15 år, 9V og Solvej Kaas Heuer, 15 år, 9V. Røde Kors har lanceret et nyt undervisningsmateriale. Som er en interaktiv hjemmeside, der handler om, at unge skal blive bedre til at forstå, hvordan syriske flygtninge har det i DK. På Bagsværd skole vil Røde Kors derfor holde et kort oplæg kl. 9, hvorefter tre niende klasser skal prøve hjemmesiden.

Ved bordet bliver de enige om, at det er et voldsomt, men fedt spil. Når man læser en tekst fra en skolebog og skal svare på spørgsmål bagefter, er der ofte et rigtigt svar. I spillet handler det i stedet om, hvad der er det rigtige at gøre. Og det sidder fast, fordi de lærer ham at kende og dermed krigen i Syrien bedre at kende frem for at høre om det i nyhederne, »hvor der er virkelig mange bomber«.

»Man vil også gerne se, hvordan de, der bor i Syrien, har det. Hvordan dagligdagen fungerer ... Det mangler man lidt«, siger Maja Andersson.

Da de sidder og diskuterer spillet, kommer Anne Marie Thirup Christiansen forbi for at se med. Hun har oplevet, at det kan være svært at undervise om krigen i Syrien:

»Krigen i Syrien er så uhyre kompleks! Det virker, som om den ikke får sin ende. Og det kan være svært at formidle videre til 15- og 16-årige, der lige er ved at forstå, hvordan verden hænger sammen, for man får tit det spørgsmål, hvorfor den krig er der. Og det kan jeg ikke svare på«.

I undervisningen fokuserer hun derfor i højere grad på at tale om konceptet borgerkrig og vigtigst af alt, hvilke konsekvenser det globalt set har, at 5,7 millioner mennesker er flygtet fra Syrien.