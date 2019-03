Facebook vil forbyde støtte til hvid nationalisme Det sociale medie vil fra næste uge skærpe reglerne mod hadefulde ytringer markant.

Facebook vil fremover skærpe reglerne mod deling af hadefulde ytringer og forbyde støtte til hvid nationalisme på sine platforme.

Forbuddet træder i kraft fra og med næste uge og gælder også Instagram, der er ejet af Facebook.

Stramningerne kommer efter flere kontroverser om deling af højrenationalistisk materiale, blandt andet i forbindelse med angrebene på to moskéer i den newzealandske by Christchurch.

Her valgte gerningsmanden, der dræbte 50 mennesker og sårede ligeså mange under fredagsbønnen, at streame sit angreb via Facebook.

Den sociale mediegigant høstede efterfølgende massiv kritik for den manglende kontrol med det indhold, der bliver delt.

»Det er tydeligt, at disse begreber er stærkt knyttet til organiserede hadgrupper, og det hører ikke hjemme på vores tjenester«, siger Facebooks ledelse i en udtalelse.

»Fremover vil profiler have mulighed for og anledning til at ytre stolthed over sin etniske arv, men vi vil ikke tolerere ros eller støtte til hvid nationalisme og separatisme«.

Hvis man fra næste uge søger efter ord og udtryk knyttet til hvid nationalisme, vil man blive henvist til blandt andre ngo'en 'Life After Hate' (Liv efter had, red.), der hjælper tidligere medlemmer af hadgrupper med at komme videre, siger Facebook.

Men samtidig understreger virksomheden, at de nye tiltag ikke løser alle problemer.

»Der vil altid eksistere mennesker, som vil forsøge at sprede had på vores platforme. Vores udfordring er at være proaktive og til stadighed forbedre vores teknologi, udvikle vores retningslinjer og samarbejde med eksperter, så vi kan styrke indsatsen«, siger Facebook videre.

ritzau