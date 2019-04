Australien indfører en streng regulering af sociale medievirksomheder

I Danmark har politikerne forskellige bud på, hvad man skal gøre for at holde Facebook og Google ansvarlige for det indhold, som deres brugere lægger ud.

Efter terrorangrebet i sidste måned mod to moskéer i New Zealand er politikere verden over, nu også i Danmark, begyndt at diskutere strengere regulering af sociale medier. Det gør de, fordi den angivelige gerningsmand, en 28-årig australier, via Facebook live-streamede sine drab på helt uskyldige mennesker.

Og det har medført, at det australske parlament torsdag vedtog en ny lov, som kan sende chefer for sociale medievirksomheder i fængsel eller pålægge dem store bøder, hvis ikke deres virksomheder hurtigt og konsekvent fjerner »afskyeligt, voldeligt indhold« fra deres platforme. I Tyskland findes en lignende lov, men det gør der ikke i Danmark.

Politikerne herhjemme er uenige om, hvad man egentlig skal gøre for at holde virksomheder som Facebook og Google ansvarlige for det indhold, som deres brugere lægger ud. Om man skal lovgive eller lade virksomhederne regulere sig selv.

Venstres medieordfører, Marcus Knuth, håber, »at det internationale samfund som helhed kan slutte op om noget, som går på tværs af landegrænser. Så man ikke har en lovgivning i et land og så en helt anden i andet land«.

»Jeg tror ikke, at national lovgivning alene kan løse problemet. I stedet tror jeg, at løsningen ligger i en kombination af, at vi skal kunne stille individer, som deler ulovlige videoer, og så sociale medieplatforme, hvor ulovlige videoer deles, til ansvar. Og så er det klart, at man løbende bør se på, om der skal ny lovgivning til. Om det australske forslag er det rigtige, kan jeg bare ikke udtale mig om på nuværende tidspunkt. Men jeg synes, at det er positivt, at Australien gør noget ved det«.

»Voldsom indskrænkning«

Men selv om mange anser den nye lov for værende et skridt i den rigtige retning, er den også blevet mødt af hård kritik – blandt andet af, at den er blevet vedtaget for hurtigt. Samtidig har australske medier advaret om, at loven kan føre til censur, mens eksperter har peget på, at loven kan give bagslag og ikke tager højde for den måde, som de sociale medier fungerer på.

I Dansk Folkeparti mener man også, at der skal tages hensyn til ytringsfriheden, og at den lovgivning, som er blevet gennemført i Tyskland, »er en voldsom indskrænkning«. Det siger partiets kulturordfører, Alex Ahrendtsen, som anbefaler, at virksomheder som for eksempel Facebook og Google bliver underlagt medieansvarsloven i Danmark:

»I og med at sociale medieplatforme er begyndt at optræde mere som traditionelle medier, forstået på den måde, at de viderebringer nyheder, er de begyndt at bevæge sig ind på ’mediebanen’. Ligesom Politiken er en nyhedsplatform, er Facebook jo også en nyhedsplatform for alskens nyheder. Og dermed er det vel en logisk konsekvens, at de skal underlægges medieansvarsloven, som andre medier også er«.

Tysk forbillede?

Den tyske lov mod hadefuld tale på sociale medier forpligter platforme til at slette indhold, der er »åbenlyst ulovligt« i Tyskland, herunder børneporno og nazipropaganda og -samlerobjekter. Virksomheder, der systematisk svigter deres ansvar ved ikke at slette indholdet inden for 24 timer, risikerer bøder på op til cirka 370 millioner kroner, skriver The New York Times.

Men hos socialdemokraterne mener man, at det er for tidligt at introducere lovgivning i Danmark på området. I stedet »skal vi se på, hvad der sker i Tyskland for at gøre os nogle erfaringer«.