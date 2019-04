Grindr er blevet et skarpladt våben: Hvis Kina får adgang til homoseksuelle mænds data, har USA noget at frygte

Amerikanske sikkerhedsmyndigheder mener, at salget af Grindr til Kina udgør en national sikkerhedsrisiko. Ifølge en dansk ekspert har USA god grund til at være bekymret.

Som det ser ud i dag, er datingappen Grindr ikke blot verdens største onlinefællesskab for homoseksuelle mænd og transpersoner med over 27 millioner brugere. Den er også blevet et skarpladt våben, som stormagterne Kina og USA har jongleret imellem sig i løbet af de sidste tre år. Men nu er legen slut.

Amerikanske sikkerhedsmyndigheder har i frygt beordret, at det kinesiske firma Beijing Kunlun Tech Co. Ltd., der i 2016 købte 60 procent af Grindr, og som siden 2018 har forsøgt at købe de resterende 40 procent, skal sælge alle sine aktier i datingappen.

Det kan USA gøre, fordi Grindr er et amerikansk registreret firma. Og før man kan sælge nationale virksomheder til udenlandske selskaber, skal købet indberettes til The Committee on Foreign Investment in the U.S., også kendt som CFIUS, hvilket det ikke blev. Derfor opstod muligheden for at annullere købet.

Det sker ifølge The Wall Street Journal på baggrund af, at de amerikanske sikkerhedsmyndigheder er bange for, kineserne vil kunne bruge de personfølsomme data til at afpresse højtstående og sikkerhedsgodkendte amerikanere: Det kunne være, hvis et kongresmedlem havde delt et kompromitterende billede af sig selv på appen, et pikbillede måske, som Kina ville kunne true med at offentliggøre, hvis ikke han eksempelvis spionerede for dem.

Hvis Grindr fik kinesiske ejere, ville det også ifølge anonyme kilder i The Wall Street Journal betyde, at ejerne ikke ville have andet valg end at dele private oplysninger med den kinesiske regering, hvis de bad om det. Og det var det, der for nylig fik CFIUS til at beordre salget, skrev nyhedsbureauet Reuters i marts.

Mere officielt lyder det dog, at hvis appen skulle ende i kinesisk varetægt, ville det udgøre en national sikkerhedsrisiko for USA:

»At USA tvinger Kina til at sælge Grindr, gør de af gode grunde. Man kan sige, at en database som Grindr, hvor der er billeder og står noget om seksuelle præferencer, den slags, er noget, der kan bruges som politisk pression«, siger Liselotte Odgaard, seniorrådgiver ved Hudson-instituttet i Washington.

Ifølge hende er sagen et eksempel på, at USA prøver at beskytte sig selv, så Kina ikke får mulighed for at kompromittere amerikanere på ledende poster og på den måde anrette skade og få større indflydelse:

»Det er ikke overraskende, at USA tænker, at Kina kunne finde på at bruge det politisk. Dog tror jeg ikke, at det udgør en trussel lige nu. Men hvis Kina på et tidspunkt føler sig kørt op i et hjørne af USA, føler de måske et behov for at øve pression i større omfang. Og hvis relationen mellem landene bliver forværret, hvilket alt tyder på, kan persondata bruges politisk til at få højtstående personer til at ændre politisk synspunkt for at slippe for at få kompromitterende data ud. I disse år gør lande en masse præventivt, som USA gør nu, fordi man er blevet opmærksom på, at der ikke er særlig meget, som er privat længere«, siger Liselotte Odgaard.

Ville USA have frygtet salget lige så meget, hvis det havde været et fransk selskab, som gerne ville købe Grindr? Havde det været det samme?

»Nej, det havde det ikke. Kina og Rusland er vores strategiske opponenter i dag, og det betyder, at vi har fundamentale interesseforskelle og forskelligt syn på spørgsmål som demokrati, menneskerettigheder og så videre: Hvem er ven, og hvem er fjende? Det, jeg prøver at sige, er, at når det ikke er ens ven, er man nødt til at beskytte sig lidt mere«

»Det er også derfor, vi i Danmark ikke vil have Huawei ind i TDC. Det kan godt være, at amerikanerne overvåger os, men det er trods alt vores allierede. Det er Kina ikke, det er vores opponent. Der er forskel på, hvilke oplysninger man giver til sine venner, og hvilke man giver til ... ja, de er jo heldigvis ikke vores fjender. Endnu«.

En streg i sandet

Ifølge Reuters sker det ikke særlig ofte, at CFIUS forsøger at annullere et virksomhedskøb. Ofte er det også uhyre kompliceret, men et lille smuthul gjorde det i dette tilfælde muligt. Beijing Kunlun Tech Co. Ltd. havde nemlig ikke indberettet købet til CFIUS, der ledes af det amerikanske finansministerium, og som har til opgave at vurdere de nationale sikkerhedsmæssige konsekvenser af udenlandsk opkøb af amerikanske virksomheder. Forglemmelsen gjorde det derfor muligt for de amerikanske myndigheder at gribe ind.

Men CFIUS er ikke den første myndighed i USA, som har sat spørgsmålstegn ved salget af Grindr. Sidste år sendte to amerikanske senatorer, Edward Markey fra Massachusetts og Richard Blumenthal fra Connecticut, et brev til Grindr for at høre, hvordan appen med kinesiske ejere ville beskytte brugernes sikkerhed:

»CFIUS traf den rigtige beslutning, da de besluttede at annullere købet. Og myndigheden bør blive ved med at tegne en streg i sandet over for fremtidige udenlandske opkøb af amerikanske virksomheder, der håndterer personfølsomme data«, sagde Richard Blumenthal i en officiel udtalelse ifølge Reuters.

Salget af Grindr bliver også kritiseret i et debatindlæg i The Washington Post under overskriften: ’Kina har adgang til al Grindr-aktivitet. Vi burde alle være bekymrede’.

Indlægget er skrevet af den kendte politiske kommentator og journalist Isaac Stone Fish, der er seniorforsker ved Asia Society’s Center på National Committee on U.S.-China Relations i New York. Han skriver, at selv om Grindr i 2018 ved købet af appen rent faktisk sagde, at den kinesiske regering ikke ville få adgang til Grindr-brugernes data, er det ikke nødvendigvis sandheden:

»Grindr løj. Når et kinesisk firma fører tilsyn med og råder over Grindrs data, billeder og beskeder, betyder det, at den kinesiske regering også kan få adgang til det – uanset hvor det bliver gemt. Og det er problematisk, fordi de data inkluderer kompromitterende billeder og beskeder fra nogle af USA’s mest magtfulde mænd, hvoraf nogle er åbne omkring deres homoseksualitet, hvorimod andre ikke er«, skriver han og slår fast:

»Det kan du så lægge sammen med, at Kina er meget længere fremme teknologisk med henblik på big data og ansigtsgenkendelse end USA, og samtidig frygter flere for den nationale sikkerhed. Med andre ord kan den kinesiske regering med Grindrs data udnytte kompromitterende billeder af millioner af amerikanere. Prøv at tænke på, hvad et kreativt hold kinesiske sikkerhedsforskere kan gøre med den adgang«.

Issac Stone Fish fremhæver Apples administrerende direktør, Tim Cook, der er åben omkring sin homoseksualitet, for at illustrere problematikken: