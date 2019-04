Inden for 10 år vil mennesker kunne få 3D-printede organer opereret ind i kroppen, hvis man skal tro på ny forskning fra Israel. Det kan få fatale konsekvenser for den menneskelige bevidsthed, mener en filosof.

Tre forskere ved universitet i Tel Aviv i Israel har taget et stort skridt i videnskabens navn: I tidsskriftet Advanced Science skrev de mandag, at de har haft succes med at konstruere kunstige organer med en 3D-printer – nærmere bestemt et hjerte, der er printet af menneskeligt væv.