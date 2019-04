Efter bomberne: Bør man slukke for sociale medier efter terror?

FOR ABONNENTER

I søndags valgte den srilankanske regering at lukke ned for sociale medier, efter at landet blev ramt af omfattende terrorangreb, hvor flere hundrede personer blev dræbt og endnu flere kvæstet. Og det gjorde regeringen ifølge The Guardian i et forsøg på at forhindre spredningen af falske nyheder, der ved at piske en stemning op potentielt kunne føre til yderligere uroligheder, vold og i værste tilfælde flere dræbte.