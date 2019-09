Barcelonas våben mod Google kan være på vej til Danmark

FOR ABONNENTER

Borgmestre og regeringer over hele verden ser med stigende bekymring på, at digitaliseringen af byer og stater sender store mængder data om borgerne og deres adfærd i retning af samarbejdspartnere som Google og IBM. De data udgør fremtidens vitale infrastruktur, der skal bruges til at indrette alt fra uddannelser over sundhedsvæsnet til transportsystemet. Og den er på private hænder.