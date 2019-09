150 mennesker låste sig inde og blev enige: Techbranchens 'lægeløfte' offentliggøres i dag

På årets Techfestival i København mødtes 150 mennesker fra hele verden for at blive enige om et løfte, hvor individer i techbrancen lover, at de vil kæmpe for, at teknologien tjener mennesket, og ikke omvendt.