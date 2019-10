Presset Zuckerberg: Han er blevet kritiseret for fake news, løgne og kynisme, men nu fremstiller Mark Zuckerberg sig som forsvarer af ytringsfriheden

FOR ABONNENTER

Den demokratiske præsidentkandidat og senator Elizabeth Warren anklagede for nylig Facebook for at være en »misinformationsprofitmaskine«. Marc Benioff, der er direktør for det amerikanske techfirma Salesforce, udtalte forleden, at det sociale medie »skal kunne stilles til ansvar for propaganda på platformen«. Og kontrolorganer og tilsynsmyndigheder overalt i verden er i gang med at undersøge, hvorvidt it-giganten kan deles op, eller om dens magt kan stækkes.