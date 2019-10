Googles moderselskab tjener mindre efter massive investeringer

Stigende indtægter har ikke været nok til at opveje massive investeringer hos amerikanske Alphabet, der er selskabet bag blandt andet Google.

I regnskabet for tredje kvartal, der blev offentliggjort mandag aften, står det klart, at selskabet har brugt rekordmange penge de sidste tre måneder.

Verdens mest dominerende udbyder af internetsøgning, reklamer og videotjenester har investeret massivt i teknologien cloudcomputing, der er internettjenester såsom Gmail og Google Docs, og elektronik, herunder smartphones og bærbare computere.

I tredje kvartal tjente Alphabet 7,1 milliarder dollar, svarende til 47,8 milliarder kroner.

Det var mindre end de 9,2 milliarder dollar eller 61,2 milliarder kroner, som selskabet tjente i tredje kvartal sidste år.

Alphabets omsætning steg ellers i perioden til 40,5 milliarder dollar fra 33,7 milliarder dollar i samme periode året før.

Alphabet er et moderselskab stiftet i 2015. Mest kendt er selskabet nok for at eje Google, der foruden en søgetjeneste også tilbyder tjenester inden for eksempelvis mail, oversættelse og navigation.

Det var en intern omstrukturering i Google i 2015, der førte til, at Alphabet blev skabt. Det ledes af de to Google-stiftere, Larry Page og Sergey Brin.

Siden 2006 har Google også ejet YouTube.

Salget af Googles seneste smartphone, Pixel 3a, er gået over forventning, og har bidraget positivt til Alphabets regnskab.

Men Alphabet har samtidig brugt 25 procent mere i tredje kvartal sammenlignet med tredje kvartal sidste år.

Selskabets tidligere udgiftsrekord kom i fjerde kvartal i 2018, hvor selskabet havde udgifter for 31,1 milliarder dollar. Den rekord er nu blevet slået med 700 millioner dollar.

85 procent af Alphabets omsætning kommer fra reklamer.

