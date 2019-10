Det sociale medie Twitter vil fjerne den mulighed, politikere har for at betale sig til, at flere mennesker bliver præsenteret for deres politiske holdninger. »Rækkevidde skal ikke kunne købes«, siger Twitter-chef, mens Facebook lader politikerne boltre sig – selv hvis de spreder misinformation eller lyver.

Om få uger vil det ikke længere være muligt for politikere eller partier at betale Twitter for, at deres opslag bliver sendt ekstra godt ud over rampen.