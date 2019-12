Google-direktør bliver ny topchef for moderselskab Stifter af Google træder tilbage fra toppost i moderselskabet Alphabet for at give plads til Sundar Pichai.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Øverste direktør for Google Sundar Pichai overtager posten som direktør for moderselskabet Alphabet efter Google-medstifter Larry Page.

Det oplyser Alphabet i en meddelelse.

»Mens det har været et kæmpe privilegie at være dybt involveret i den daglige ledelse af virksomheden så længe, tror vi på, at det er tid til at indtage rollen som stolte forældre, der giver råd og kærlighed, men ikke dagligt brok«, skriver Larry Page og medstifter af Google Sergey Brin i meddelelsen.

Larry Page og Sergey Brin vil trods udskiftningen i toppen "fortsætte deres engagement som medstiftere, aktionærer og medlemmer af Alphabets bestyrelse", lyder det fra moderselskabet.

De to amerikanere grundlagde søgemaskinen Google i 1998. Dengang var de ph.d.-studerende ved Stanford University i Californien.

Siden har Google udviklet sig til en af verdens største virksomheder.

Alphabet blev dannet i 2015, hvilket gav det oprindelige selskab Google sin egen profil. Foruden Google omfatter Alphabet blandt andet virksomheden Waymo, der udvikler selvkørende biler.

Larry Page har i forbindelse med sin tilbagetræden givet udtryk for, at han gerne vil bruge mere tid på de alternative dele af Alphabets forretning.

»Nu hvor Alphabet er veletableret, og Google og Other Bets (en anden del af Alphabets forretning, red.) bliver drevet effektivt som uafhængige selskaber, er det et naturligt tidspunkt at forenkle vores ledelsesstruktur«, lyder det fra stifterne af Google.

ritzau