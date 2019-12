Ericsson vinder 5G-kamp over Huawei i Grønland

Automatisk oplæsning Beta

Det nationale teleselskab i Grønland oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at man vælger Ericsson frem for Huawei til at opføre 5G-net.

Meldingen kommer i en tid, hvor netop kinesiske Huawei er meget omdiskuteret.

Således er Kinas ambassadør i Danmark beskyldt for at have truet Færøerne med, at en handelsaftale er betinget af, at Huawei bliver valgt som leverandør af 5G i Færøerne.

ritzau