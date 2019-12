Opstandelse blandt de voksne fans: Lego overtager markedsplads for brugte klodser

Den største platform for handel med brugte klodser har over en million brugere. Lego har allerede strammet handelsbetingelserne til stor opstandelse for nogle af de mange fans.

Lego har frastødt en del af sine begejstrede og købestærke voksne fans ved at overtage BrickLink, deres favoritplatform for handel med brugte klodser og udveksling af kreative ideer.

BrickLink bruges af lidt over en million selverklærede AFOL (adult fans of Lego), der kan vælge mellem 600 millioner tilbud, herunder næsten 20.000 forslag til hjemmelavede design.

»Vores voksne fans er ekstremt vigtige for os. De er passionerede, engagerede og uendeligt kreative«, siger Legos topchef Niels B. Christiansen i en pressemeddelelse.

»Vi har arbejdet tæt sammen med miljøet gennem mange år og ser frem til at uddybe samarbejdet«, tilføjer han.

Men opkøbet har vakt røre blandt voksne fans verden over. Endnu inden overtagelsen er officielt gennemført, er handelsbetingelserne strammet, rapporter hjemmesiden The Brick Fan.

Det er ikke længere tilladt at sælge uoriginale dele. Også sæt og dele, som Lego endnu ikke officielt har sendt på markedet, er fremover bandlyst på platformen.

»Folk må gå til andre markedspladser som Ebay for at finde dem«, skriver The Brick Fan.

Angreb på kreativiteten

Mange fans, der har reageret på nyheden i kommentarfeltet, er fortørnede og ser det som en angreb på deres kreative udfoldelser. Nok er de vilde med Lego, men nogle gange er det nødvendigt at bruge kompatible klodser, figurer og andre dimser, som Lego endnu ikke har selv har fundet på at lave, for at realisere en ide.

Fansene bruger også BrickLink til at dele tegninger og samlevejledninger til deres kreative konstruktioner. En af brugerne, John McLego, er oprevet over, at design, der rummer uoriginale dele, ikke længere kan downloades fra BrickLink.

»Det er forfærdelige nyheder. Begrænsning af markedet og censur af diskussioner om tredjeparts genstande er en skrækkeligt dårlig ide. Jeg er ked at se Lego udvikle sig til en af ’den slags’ virksomheder«, skriver han.

Også Matt Hrisko, en af de 10.000 sælgere fra 70 forskellige lande i BrickLinks netværk, er skuffet.

»Wow, jeg havde ellers store forventninger til Legos overtagelse, men når jeg læser de nye betingelser må jeg hellere gøre mine forretninger andetsteds. Jeg sælger hjemmelavede og kompatible dele såsom klodskrigere. Jeg kender folk, der har bygget hele forretninger op om hjemmelavede eller modererede legoklodser. Jeg er sikker på, at dette kun er begyndelsen på BrickLinks fald«, skriver han.

Men ifølge Legos chef for markedsføring, Julia Goldin, handler overtagelsen ikke om at tjene penge på kort sigt, men om at lære de mest begejstrede og trofaste fans bedre at kende.

»Det har været en meget effektiv markedsplads, så vi ønsker ikke at blande os«, siger hun til The Guardian.

»Vi lytter altid til vores fans. Det her handler om at komme meget tættere på og forstå, hvad miljøet har brug for, så vi kan blive ved med at udvide og vokse«, siger hun.