Zoo: Ingen hackere har udnyttet sikkerhedshul

Zoologisk Have mener at have lukket sikkerhedshul, som software-ekspert fandt i går.

Der er ikke længere være hul i hegnet ind til Københavns Zoos årskort.

»Så snart vi fik det at vide, gik vi i gang med at få lukket det potentielle hul«, forklarer presseansvarlig Jacob Munkholm Hoeck.

Zoo gik i gang med at se på it-sikkerheden efter en henvendelse fra en softwareingeniør, Søren Louv-Jansen, der opdagede, at det var muligt at komme ind til persondata om de mennesker, der har årskort til haven.

Kundeoplysninger var tilgængelige

Dermed var der adgang til navne, adresser og kontaktinformationer om zoos kunder.

Det fik havens it-ansvarlige til straks at gå i gang med at få lukket for uautoriseret adgang til databasen.

»Og nu tjekker vi selvfølgelig det hele for at se, om der ellers er mulighed for at opdatere sikkerheden yderligere«, tilføjer Hoeck.

Han understreger, at der ikke ser ud til at være sket misbrug af sikkerhedshullet.

»Vi kan se, hvis der har været nogle inde at pille. Det har der ikke«.

Softwareingeniøren bag afsløringen af sikkerhedshullet siger imidlertid til TV Lorry, at det fortsat er muligt at komme ind ved at indtaste forskellige medlemsnumre i kombination med hovedstadspostnumre.

At der er ændret på systemet betyder, at login til årskort-oplysningerne er ændret. Adgangen giver kunderne adgang til for eksempel at forlænge årskortene, ændre sit betalingskort eller tilføje en ny adresse.