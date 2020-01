Amerikanerne kalder den 'Manden med leen': Droner har i årtier overvåget, jagtet samt dræbt terrorister og civile fra oven

FAKTA

Drab med droner

The Bureau of Investigative Journalism anslår, at amerikanske droneangreb siden 2004 har dræbt omkring 1.725 civile. Her er nogle af de kendte dronedrab.​

3. november 2002

Qaed Salim Sinan al-Harethi var en Al-Qaeda-terrorist. Han blev dræbt af et CIA-droneangreb i Yemen.​

30. september 2011​

Anwar al-Awlaki var leder i Al-Qaeda. Tidligere PET-agent Morten Storm sagde i 2012 til Jyllands-Posten, at han havde en afgørende rolle i at finde Awlaki. Kun to uger efter sin far blev Abdulrahman al-Awlaki, amerikansk statsborger, dræbt ved en fejl som 16-årig i Yemen.​

12. november 2015

Mohammed Emwazi, kaldet ’Jihadi John’, var britisk statsborger. Han skar hovedet af den amerikanske journalist James Foley 19. august 2014. Emwazi blev dræbt af et amerikansk droneangreb i Raqqa, Syrien.​

Vis mere