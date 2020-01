Taxa-selskab gemte kunders telefonnumre og ture - nu er bødesagen strandet hos politiet

Både røde og blå ordførere er frustrerede over, at databeskyttelsen er gået i stå hos politiet. Politiet vil ikke oplyse, hvornår sagerne kommer videre.

Lyt til artiklen 05:16

Taxaselskabet Taxa 4x35 har som fast praksis opbevaret kundernes telefonnumre med data om de ture, de har kørt, selv om det ifølge Datatilsynet er en meget alvorlig overtrædelse af EU’s regler om databeskyttelse. Da tilsynet kom på varslet besøg i 2018, opdagede man, at Taxa gemte på knap 9 millioner taxature med kundernes telefonnumre. ​​​

Telefonnumre og adresser gør det muligt at henføre taxaturene til fysiske personer og kortlægge deres mødeaktiviteter eller færd gennem nattelivet. Loven siger, at sådanne oplysninger skal slettes, så snart der ikke længere er nogen gyldig grund til at beholde dem. Men Taxa beholdt dem i op til 5 år og brugte dem som datagrundlag for forretningsudvikling.

Taxadirektør Gert Frost afviser at udtale sig om sagen.

Datatilsynet mener, at overtrædelsen er så alvorlig, at det i marts sidste år indstillede taxaselskabet til en bøde på 1,2 millioner kroner – den første, efter at de nyere og strammere EU-regler trådte i kraft. Bøden svarer til 3,15 procent af taxaselskabets omsætning, tæt på de maksimale 4 procent af omsætningen.

Datatilsynet kan ikke selv pålægge bøder og anmeldte derfor sagen til politiet.

Og der ligger den endnu, her 10 måneder senere. Den eneste anden bødesag (mod IDdesign, et datterselskab af Jysk) har ligget hos politiet i 8 måneder.

Københavns Politi vil ikke give interview om, hvordan det går med at behandle anmeldelserne og kan heller ikke svare på, hvornår de kan ventes færdigbehandlet. I en mail skriver Københavns Politi, at »Taxa 4x35 er sigtet«, og at »det er en sag, vi erkender vigtigheden af og derfor sikrer, at den bliver afgjort så hurtigt, det er muligt«.

Andre lande mere effektive

I næsten alle andre EU-lande kan datatilsynene selv udstede bøder, dog med mulighed for at klage til domstolene. Alene i Frankrig er der udstedt bøder for 380 millioner kroner med Google som den hidtil største synder. Tyske datatilsyn har udstedt bøder for næsten 200 millioner kroner. Rekorden har Storbritannien, der har givet flyselskabet Britisk Airways en bøde på 1,5 milliarder kroner.

Juridiske eksperter har, lige siden reglerne trådte i kraft, advaret om, at den særlige danske omvej omkring politiet ville gøre databeskyttelsen væsentlig mindre effektiv her i landet. Blandt andet fordi politiet har meget lidt erfaring med databeskyttelse og ikke har fået ekstra ressourcer til at løfte opgaven.

Catrine Søndergaard Byrne, advokat og partner hos Labora Legal og medstifter af tænketanken DataEthics.eu, frygter, at den langsommelige sagsbehandling mindsker respekten for borgernes krav på databeskyttelse.

»I tiden op til 25. maj 2018 (hvor reglerne trådte i kraft, red.), var der virkelig meget fokus på det. Nu er der snart gået 2 år, og folk er begyndt at sige: Ah, der skete ikke så meget«, siger hun.

For at holde momentum og sørge for, at databeskyttelsen fortsat bliver bragt op på direktionsgangene, skal der desværre være en bevidsthed om, at det kan koste dyrt at bryde reglerne, siger hun.

Epokegørende bøder

Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser at kommentere sagen over for Politiken, men flere partier bebuder, at de vil rejse sagen i Folketinget. Her vil justitsministeren være nødt til at svare.

En af dem er Kristian Hegaard, retsordfører for Radikale Venstre.