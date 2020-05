Henrik Ibsen fatter det ikke: Region Hovedstaden afviser gratis hjemmeovervågning af kronisk syge som hans hustru

FOR ABONNENTER

Henrik Ibsen er ikke bange for at tage sin egen medicin. Han er til daglig direktør for et it-firma med speciale i telemedicin, men de sidste uger har han gået derhjemme og plejet sig selv, sin hustru og tre børn, der alle blevet smittet med coronavirussen.