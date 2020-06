Cyberkrig: Præster og politikere lader bombeflyene stå – og fjernstyrer deres angreb med computere

Uden blodsudgydelser, men lige så farligt: Iran har angrebet et israelsk vandværk, og Israel har kortvarigt lukket en stor iransk havn. En optrapning er i gang. Begge demonstrerer, at de kan angribe strategisk følsom infrastruktur uden at løsne et eneste skud.