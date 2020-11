Frank Hvid Petersen: Du orker sikkert ikke mere, men måske truer en digital pandemi

Alle danskere ved i dag, hvem Søren Brostrøm og Kåre Mølbak er. Men hvad med Thomas Lund Sørensen, Rikke Zeeberg og Marie Wessel?

De tre er stort set ukendte i den brede offentlighed, men kan være de navne, vi kommer til at kende, hvis en ny pandemi engang rammer Danmark. I hvert fald hvis det ikke bliver en pandemi udløst af en virus som covid-19, der lammer vores analoge verden, men en digital pandemi.

Thomas Lund Sørensen er chef for Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningsvæsen, Rikke Zeeberg er direktør for Digitaliseringsstyrelsen, og Marie Wessel er chef for kontoret for cyber- og informationssikkerhed i samme styrelse. De vil alle indtage nogle af hovedrollerne i en eventuel fremtidig digital pandemi, altså et større nedbrud af vores it-infrastruktur, der kan lamme det danske samfund lige så kraftfuldt som coronapandemien. Enten via et cyberangreb eller som følge af mere lavpraktiske tekniske problemer.