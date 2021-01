Astrid Haug: Ydmyget Trump har fået et socialt dødskys, men for sent

Det er slut med @realDonaldTrump på Twitter. Fredag meddelte Twitter, at Trump har overskredet så mange af deres retningslinjer, at han ikke længere er velkommen på platformen.

Det sker, efter at han onsdag lagde tre tweets op, hvor han kaldte uromagerne i Washington for patrioter, og hvor han erklærede, at valget var blevet stjålet fra ham. Det var disse beskeder, som førte til, at først Twitter og siden Facebook samt Instagram nu blokerer Trumps adgang til sine konti.

Twitter sagde i den forbindelse, at de vil forbyde ham permanent, hvis han forbryder sig mod platformens regler igen. Det skete så allerede dagen efter. Det er slut med Trump på Twitter. Twitter baserer denne beslutning på to tweets fra Trump, hvor han skriver, at han ikke vil deltage i indsættelsen af Joe Biden, og at alle dem, der stemte på ham, er amerikanske patrioter og skal behandles med respekt.

Disse tweets overtræder ifølge Twitter deres politik om glorificering af vold, da de kan ses som en støtte til dem, der i onsdags angreb Kongressen. Dernæst vurderer Twitter, at Trump ved ikke at deltage i indsættelsen ikke vil medvirke til en rolig magtoverdragelse, ligesom indsættelsesceremonien af trumpisterne kan blive set som et »sikkert« angrebsmål, idet Trump ikke selv deltager. Det er altså frygt for yderligere vold og i sidste ende truslen mod det amerikanske demokrati, som Twitter lægger til grund for beslutningen.

Twitters blokering er et kæmpe nederlag for Trump. Han mister med ét adgang til sine 90 millioner følgere. Twitter har været en afgørende del af Trumps kampagne og præsidentskab. Man får indtryk af, at han har brugt mere tid her end på politik. Det er som at få skåret tungen halvt af. Han har stadig Facebook, men med Twitters seneste træk bliver det nemmere for Facebook at følge trop.