Tech-giganterne er corona-krisens helt store vindere

Covid19-pandemien og samfundsnedlukningerne har sendt store dele af det internationale erhvervsliv på den økonomiske intensivafdeling. Og mens de ligger der og får enorme statslige pengetransfusioner for at overleve, så trives tech-giganterne bedre og skovler flere penge ind end nogensinde før.

Det er den krystalklare konklusion der kan uddrages af helt friske regnskaber fra fire af de allerstørste, Apple, Microsoft, Facebook og Samsung. Regnskaberne viser med al tydelighed, hvor enormt mange penge de fire digitale kæmper tjener og den afgrundsdybe kløft der er til store dele af det øvrige erhvervsliv.

Regnskaberne dækker selskabernes salg og indtjening i de sidste tre måneder af 2020 og her øgede Apple omsætningen med hele 21 procent og indtjeningen med endnu mere imponerende 29 procent i forhold til de samme måneder året før. Microsoft, Facebook og Samsung voksede med hhv. 33 procent, 33 procent og 29 procent.

Til sammenligning forventes amerikansk erhvervsliv generelt at bogføre en tilbagegang på 5-10 procent i samme periode. Olieselskaberne i USA ventes at få et dyk på 35 procent og hele hotel- og restaurationsbranchen går over 100 procent tilbage, fra overskud til et samlet underskud.

De digitale kæmper var allerede ekstremt effektive til at skabe overskud inden coronaen ramte. Desto mere imponerende er deres høje vækstrater i de her måneder. Forklaringen fra selskaberne er, at corona-nedlukningerne har øget digitaliseringen af vores hverdag. Hjemmeundervisning og hjemmearbejdspladser og mere handel og indkøb over internettet. Samtidig er en ny generation mobiltelefoner til 5G ved at rulles ud.