16-årige Charli D'Amelio har på rekordtid fået over 100 millioner følgere på TikTok. Det havde hun næppe fået, hvis hun var sort, tyk eller homoseksuel

Engang drømte børn om at blive fodboldstjerner, astronauter eller cirkusprinsesser. Nu drømmer de om at blive TikTok-stjerner, og underholdningsappen, hvor børn og unge filmer deres danse og sange, er på rekordtid blevet den fortrukne tidsfordriv over hele verden med en milliard aktive brugere.

Særligt blandt unge, der drømmer om at blive kendte, er den kinesisk ejede app blevet et hit. TikTok har nemlig nogle helt særlige og hemmelige algoritmer, hvor det er nemmere at gå viralt end på andre sociale medier. For på TikTok er det stort set ligegyldigt, hvor mange følgere du har i forvejen, hvis bare du rammer algoritmerne – modsat hos konkurrenterne Facebook og Instagram.

»TikTok er en platform, der er anderledes bygget end andre. Du kan poste en video om aftenen og vågne op morgenen efter til en million visninger. Der er muligheder, som jeg ikke har set andre steder«, siger Lukas Bak Wilkens, der er ansvarlig for en række TikTok-kampagner hos Universal Music og selv er aktiv bruger af appen.