Jordemødre i Hvidovre skal udstyres med kunstig intelligens. Er det et problem? Ikke nødvendigvis

ADVARSEL: Denne klumme handler om noget så tørt som algoritmer og kunstig intelligens, og om hvordan matematiske formler i stigende grad gøres til offentlige sagsbehandlere.

MEN: Klummen handler også om jordemødre, om en politiker som Stephanie Lose, og om hvordan det offentlige i stigende grad sætter os mennesker på formler. Og så begynder den med sex og sexsymboler.

Hermed skulle deklarationen være i orden til et emne, der i sit udgangspunkt kan virke tørt og kedeligt, men som i sin substans indebærer voldsomme forandringer af velfærdsstaten, som vi kender den. Helt ned til din, dine venners eller din families næste fødsel.

Men lad os for illustrationens skyld begynde et helt andet sted. Prøv at finde din computer frem og lav en Google-billedsøgning på de to små ord »sorte mænd«.

Hvad finder du?