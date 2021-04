Dobbeltrolle som mor og politiker udløser detaljeret plan mod digital udnyttelse af børn

Læsermøde

Computerspil ved alt ...

om dine børn

Selv små børn bliver hver dag udsat for spionage, når de spiller computerspil: Spillet ved, hvor ofte barnet spiller, hvordan det spiller, og hvorfra det spiller. Alt sammen værdifuld viden, der kan bruges til at understøtte et gigantisk reklamemarked, hvor selv børn under 10 år er i målgruppen.

Men hvor stort er problemet? Hvad kan du selv gøre? Og hvem har ansvaret for at sikre etikken?

Deltag i læsermøde torsdag 15. april kl. 17 (online). Her kan du bl.a. møde medlem af EU-Parlamentet Christel Schaldemose (S), folketingsmedlem Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og rådgiver i børns beskyttelse online, Mie Oehlenschläger.

