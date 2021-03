Astrid Haug: Zuckerberg og de andre techbosser måtte atter stå skoleret, og den ene virkede dumsmart

Sent torsdag dansk tid vidnede de tre big tech-bosser Mark Zuckerberg, Sundair Pichai og Jack Dorsey fra henholdsvis Facebook, Google og Twitter for Kongressen. Det var første gang, tech-bosserne skulle vidne, efter angrebet på Kongressen 6. januar. Politikerne ville undersøge platformenes ansvar for den misinformation og ekstremistisk indhold, som gik forud for det voldelige angreb. For har platformene overhovedet styr på misinformation og spredningen af ekstremistisk indhold? Hvor farlige er deres algoritmer? Og hvor modne er de, når det gælder regulering?

Den 5,5 timer lange høring viste tre topchefer, der ikke var klar til at påtage sig ansvaret for særlig meget. Mark Zuckerberg, Sundair Pichai og Jack Dorsey svarede alle tre nej til, at de tjener penge på misinformation og hadefuldt indhold, omend Twitter-chefen Jack Dorsey som den eneste var klar til at tage et medansvar for den bølge af had på sociale medier, som i sidste ende førte til angrebet på Kongressen.