Spildata kan bruges til at sortere jobansøgninger

Når 12-årige Felix suser gennem landskabet i ’Fortnite’ og taler med sine kammerater undervejs, kan hans data havne hos virksomheder, han aldrig har hørt om. Hans psykologiske profil som spiller bliver kombineret med alt andet, som han foretager sig, såsom hvor han har været fysisk, hvad han ser i fjernsynet, kreditkort (hans fars), hans liv på sociale medier, hvilke hjemmesider han besøger, hvad han køber, hvad han søger på og meget mere.

Datahøsten, der også er rettet mod børn, dokumenteres i en ny rapport fra ingeniørforeningen IDA og Data Ethics.

Oplysningerne bruges ikke kun til at sælge reklamer. Private virksomheder bruger dem til at vurdere kreditværdighed, udregne tilbud på forsikring og til at sortere jobansøgninger. Det er ikke relevant for Felix endnu. Men når den tid kommer, så kender de ham allerede.

I USA besættes hvert femte job med brug af big data og kunstig intelligens. Der findes ingen kendte eksempler på, at danske virksomheder bruger det. Men det kan komme hen ad vejen, og til den tid har de såkaldte datamæglere samlet alt, hvad der er værd at vide om ansøgerne – og mere til, siger Andreas Lieberoth. Han er lektor i pædagogisk psykologi og forsker i digitale medier på Aarhus Universitet.

»I den virkelige verden går ungdommens dumheder i glemmebogen hen ad vejen. Men datamæglernes arkiver glemmer ikke«, siger Andreas Lieberoth.