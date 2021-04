Astrid Haug: Det lukkede økosystem hos Apple kan ramme dem i nakken som en boomerang 

Ugen startede godt for Apple, da de tirsdag kunne løfte sløret for en række nye smarte techprodukter. Det er for eksempel en AirTag-sensor, man kan sætte på sine nøgler og andre ting, som gør det muligt at finde genstanden igen. Det er en ny podcastmarkedsplads samt nye farverige Mac-computere og bedre iPads.

Men allerede dagen efter var stemningen vendt, i hvert fald i det amerikanske Senat. Her skulle Apple, sammen med Google, onsdag vidne i en høring, som skulle belyse deres App Store ud fra et konkurrenceperspektiv. Ifølge demokraterne og en række konkurrenter kan der være tale om ulovlig konkurrence, når Apple tvinger brugere af iPhones til at købe apps og abonnementer gennem App Store, hvor Apple tager et gebyr på 30 procent af udbydernes pris.

Flere kritikere mener desuden, at Apple bruger unfair konkurrencemetoder, når de kopierer konkurrenternes apps og forretningsidéer. Metoden har endda sit eget begreb, Sherlocking, som dækker over, når Apple kopierer en smart app og integrerer den som standard i iPhonen, så appen bliver overflødig og dermed mister sit eksistensgrundlag.