PETER, MICHAEL og CHRISTIAN: Sådan får du din iPhone til at stoppe med irriterende rettelser

Hvis du har en ven, kæreste eller et familiemedlem, der hedder Peter eller Christian, og du samtidig ejer en iPhone kender du formentlig til det irriterende problem, at din telefon til tider får lyst til at ’råbe’ deres navne.

Af uransagelige årsager har mange iPhones nemlig valgt at ændre stavemåden på en række populære navne, hvilket betyder, at 4 ud af 10 af de mest udbredte drengenavne automatisk bliver rettet til store bogstaver.

I Politikens uvidenskabelige tjek rettede stavekontrollen automatisk navnene Peter, Michael, Christian og Søren. Derudover rettede stavekontrollen også Morten, der dog må nøjes med en 13. plads på popularitetslisten.

Det lyder måske ikke som et stort problem, men med lidt over 200.000 danskere, der ifølge Danmarks Statistik bærer et af de fem berørte navne, tør vi alligevel godt gætte på, at det er et irritationsmoment, som en del har oplevet.

Det skal nævnes, at vi også har gennemgået de mest populære pigenavne, men problemet lader tilsyneladende kun til at have ramt PETER, MICHAEL, CHRISTIAN, SØREN og MORTEN.