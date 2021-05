Derfor virker kunstig intelligens ikke: Sagsbehandlere holder følsomme oplysninger for sig selv

Folketinget har lagt op til, at der skal bruges kunstig intelligens til at udpege de personer, som har størst risiko for at ende i langtidsledighed og derfor brug for ekstra hjælp. Men den kunstige intelligens hænger overhovedet ikke sammen med det arbejde, der i praksis finder sted på socialkontorerne.

Det konkluderer et forskningsprojekt, der er gennemført i Gladsaxe Kommune, og som er offentliggjort i PACM HCI, et førende internationalt samarbejde om digitalisering.

»En stor del af arbejdet med ledige består af vurderinger, som aldrig bliver skrevet ned, og som derfor ikke indgår i grundlaget for maskinens beregninger«, siger artiklens forfatter, Anette Chelina Møller Petersen.