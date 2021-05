Microsoft bøjer sig for Vestager: Vores data skal blive i Europa. Næsten da

Overvej et øjeblik, hvor mange følsomme data, du og alle andre brugere deler på Microsoft Teams eller nedfælder i Outlook, Word eller Excel, der automatisk bliver lagret et sted oppe i ’skyen’. En sand guldgrube for en efterretningstjeneste.

Selskabet bag Office 365, en af de mest udbredte programpakker i Europa, lover nu, at alle de data, der samles ind om brugerne, vil forblive i EU. Løftet gælder også data, der lægges op på cloud-tjenesten Azure.

Formålet er at imødekomme det europæiske ønske om ’digital suverænitet’, som EU-kommissær Margrethe Vestager har sat sig i spidsen for. Det indebærer, at EU skal være mere selvforsynende med teknologi og have kontrol over egne data.