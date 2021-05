Sådan kan vi genstarte internettet til glæde for os alle

Internettet og vores smartphones er fulde af mærkværdige løsninger. Vi tager det normalt for givet, at vi selv kan vælge, hvem vi deler vores private oplysninger med. At vi ved, hvem vi er i kontakt med, og at forskellige kommunikationskanaler spiller sammen. Men den slags mangler i den digitale verden, og det er særlig problematisk i en tid, hvor større og større dele af vores liv udspiller sig digitalt.

Derfor kunne man oplagt også få den tanke, om internettet kunne genstartes i en bedre version. Det kan det sagtens. Og det sker faktisk løbende via tekniske opdateringer eller gennem politiske tiltag.

Så lad os kigge nærmere på tre eksempler på, hvordan internettet kan forandres.