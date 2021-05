Ny hackergruppe hærger: »De kommer hele vejen rundt og angriber fra alle sider«

De kan angribe når som helst, ramme hvad som helst og hvor som helst, bortset fra landene i det tidligere Sovjetunionen. DarkSide er en ny spiller, der første gang gik på banen i august sidste år, med helt nye våben og taktikker, der spreder rædsel i virksomheder og organisationer i navnlig USA og Europa, men også Sydamerika er blevet ramt af gruppens cyberangreb.

Tidligere på måneden lukkede et angreb rørledningerne til benzintankene på den amerikanske østkyst. Benzinpriserne steg til det højeste niveau i over 6 år. Mange tankstationer måtte melde udsolgt, og ejeren, Colonial Pipeline, måtte betale knap 30 millioner kroner for at få adgang til sine egne it-systemer.

De nye og mere ødelæggende våben afspejler sig i løsepengene, som virksomhederne må betale de kriminelle. De er blevet tredoblet siden nytår, skriver finansmediet Bloomberg News. I gennemsnit må virksomhederne i dag bøde 850.000 dollars, lidt over 5 millioner kroner, for at få adgang til deres data.

»DarkSide er professionel og velstruktureret og de kan ramme virksomhederne hårdere. Derfor har de kriminelle set deres snit til at hæve priserne voldsomt«, siger Peter Kruse, medgrundlægger af det danske sikkerhedsfirma CSIS.