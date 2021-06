»Nu ligger de, som de har redt«: Amazon giver op efter 75.000 erstatningskrav

Handelsplatformen Amazon har i al stilhed og uden forklaring gennemført en ganske betydelig ændring af sine kundevilkår: Fremover skal tvister afgøres ved en domstol.

Amazon – og mange andre store amerikanske virksomheder – har ellers i årtier arbejdet på at holde kunderne så langt væk fra domstolene som muligt. Det sker langt nede i de alenlange vilkår, der skal godkendes, før man kan købe et par sko eller en telefon, hvor der står, at tvister skal afgøres i privat voldgift. Kontrakterne forbyder typisk de klagende at rotte sig sammen i kollektive søgsmål, der kan koste virksomhederne enorme summer i amerikanske retssale. Den amerikanske højesteret har godkendt sådanne klausuler.