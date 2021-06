Google lider »banebrydende« nederlag til medier

Franske medier har vundet et afgørende slag mod Google, som i dag sidder tungt på handlen med digitale annoncer. Giganten misbruger sin dominerende stilling til skade for medierne, fastslår den franske konkurrencemyndighed, der har takseret ulovlighederne til en bøde på 1,6 milliarder kroner.

Google har accepteret bøden. Desuden lover Google at opføre sig pænere fremover og lave betydelige ændringer i handlen med digitale annoncer.

Forliget »gør det muligt at etablere en fair konkurrence for alle spillere og for udgiverne at få mest muligt ud af deres deres annoncepladser«, siger Isabelle de Silva, chef for den franske konkurrencemyndighed, ifølge AP.