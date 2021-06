Dommer skælder ud, afviser retssag og sender Facebooks aktie i rekordhøjde

En amerikansk domstol har mandag afvist en sag indgivet af den amerikanske forbrugerstyrelse (FTC) og flere delstater om, at Facebook driver ulovlig monopolvirksomhed.

Dommer James Boasberg siger i sin afgørelse ved distriktsdomstolen i Washington D.C., at søgsmålet var ’juridisk utilstrækkeligt’, fordi der ikke blev givet nok beviser på, at Facebook har et monopol.

»Disse påstande, som ikke engang giver et estimeret tal eller omfang for Facebooks markedsandel på noget tidspunkt de sidste ti år, formår ikke at sandsynliggøre, at Facebook har magt over markedet«, siger han.

»Det er næsten som om, at agenturet (FTC, red.) forventer, at domstolen bare skal nikke genkendende til den traditionelle opfattelse af, at Facebook er en monopolvirksomhed«, tilføjer han.

Krav om, at Facebook sælger Instragram og WhatsApp

Afgørelsen mandag er en stor sejr for Facebook, men en sten i skoen for de amerikanske myndigheder, som forsøger at kontrollere landets gigantiske techselskaber.

Søgsmålet blev indgivet af FTC og 48 delstater i december sidste år. De mener alle, at Facebook er blevet for dominerende, og at selskabet misbruger sin markedsposition til at knuse mindre konkurrenter.

Som en del af søgsmålet krævede de blandt andet, at Facebook skulle sælge platformene Instagram og WhatsApp.

Facebooks aktier er steget kraftigt efter afgørelsen mandag. Det har for første gang løftet selskabets værdi til over 1.000 milliarder dollar.

Dommer James Boasberg har i sin afgørelse givet FTC og delstaterne 30 dage til at indgive en ny sag, hvis de ønsker dette.

ritzau