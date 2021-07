Ansigtsgenkendelse skal begrænse adgang til spil

Uanset hvor mange regler og begrænsninger der indføres på computerspil, skal børn og unge nok finde en måde at slippe udenom, så de kan spille, så meget de lyster.

Men mulighederne svinder langsomt ind i Kina, hvor mindreårige spillere nu skal logge på med navn og personnummer for at få adgang til spil online. Det er indført som led i et landsdækkende regelsæt, der skal begrænse børn og unges skærmtid og forebygge spilafhængighed. I 2019 indførte landet cyber curfew, en spærretid for onlinespil, der forhindrede børn og unge under 18 i at spille mellem klokken 10 om aftenen og 8 om morgenen.