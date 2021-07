Facebook begrænser målrettede reklamer mod brugere under 18

Annoncører på Facebook og Instagram må fremover nøjes med at målrette reklamer på baggrund af eksempelvis køn.

Techgiganten Facebook har tirsdag løftet sløret for en række tiltag, som skal beskytte yngre brugere af dets platforme.

Det indebærer blandt andet, at virksomheder ikke længere må målrette reklamer til brugere under 18 år baseret på deres interesser eller aktiviteter på andre hjemmesider.

Det gælder på alle Facebooks platforme, herunder det sociale medie Instagram. Det oplyser det sociale medie tirsdag.

Ændringen betyder, at annoncørerne bliver mere begrænsede, når de skal ramme deres yngre målgrupper.

De kan dog fortsat målrette deres reklamer på Facebook og Instagram efter alder, køn og lokation.

Det nye tiltag kommer, efter at grupper har fremført argumenter om, at yngre brugere ikke er ordentligt rustede til at forholde sig til målrettede reklamer.

Der bliver ingen ændringer i, hvilke brugerdata Facebook indsamler. Det oplyser en talsmand for Facebook.

Der kommer også ændringer for det sociale medie Instagram, som Facebook ejer. Nye brugere af Instagram, som er under 16 år, får per automatik en privat bruger, når de opretter sig. Det skal hindre uønsket kontakt fra voksne.

Brugerne under 16 år får dog stadig muligheden for at gøre deres konto åben. Og nuværende brugere under 16 kan også fortsat holde deres brugere åbne.

Instagram oplyser også, at mediet i adskillige lande gør det sværere for voksne, som har udvist mulig mistænksom opførsel, at finde unge brugeres profiler.

Mistænkelig opførsel kan for eksempel være, hvis de voksne for nylig er blevet indberettet af en ung bruger.

Facebooks tilgang til yngre brugere har været i spotlyset, efter at det fik lækket planer om en udgave af Instagram for børn under 13 år.

Selskabet bekræfter tirsdag, at det arbejder på en Instagram-version for ’tweens’. Begrebet dækker over børn i aldersgruppen 10-13 år.

ritzau