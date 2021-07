Google og YouTubes ejer sætter overskudsrekord

Google og YouTubes moderselskab, Alphabet, melder om rekordhøj omsætning og overskud i andet kvartal som følge af en stor vækst i onlinereklamer.

Det fremgår af selskabets kvartalsregnskab offentliggjort tirsdag, skriver Reuters.

Markedet for digitale reklamer boomer, i takt med at forbrugere som følge af coronapandemien skifter over til at handle via nettet.

Under pandemien har det ad flere omgange ikke været muligt at handle i traditionelle butikker som følge af nedlukninger.

Overskuddet efter skat for de tre måneder endte på 18,5 milliarder dollar. Det svarer til 116,4 milliarder kroner. Omsætningen steg med 61 procent til næsten 62 milliarder dollar.

Omsætningen fra reklamer på Google steg næsten 70 procent til 50,44 milliarder dollar, mens reklameindtægterne fra YouTube steg med over 80 procent sammenlignet med samme kvartal året før til 7,0 milliarder dollar.

ritzau