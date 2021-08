Nu står Dorsey og Zuckerberg med et Taleban-problem, de skal løse

Indtil for få dage siden var Taleban aktiv på flere sociale medier, men én efter én har techgiganterne smidt Taleban af deres platforme. Facebook har igennem nogle år forbudt Taleban på deres platform, og tidligere på ugen lukkede de også ned for Talebans tilstedeværelse på WhatApp.

Her fik de også lukket ned for en hjælpelinje, som folk i Afghanistans hovedstad, Kabul, brugte til at rapportere om vold og plyndringer. Netop det greb modtog det sociale medie kritik for, da lokale eksperter ifølge Financial Times vurderer, at hjælpelinjen var til gavn for de civile afghanere. YouTube fjernede i denne uge ligeledes Taleban. Dermed er blikket rettet mod Twitter, der har ladet en lem stå på klem for den militante bevægelse.