Apple sætter nye funktioner mod børneporno på pause

Den amerikanske virksomhed Apple udskyder udrulningen af en række nye funktioner. De er udviklet for at beskytte børn mod misbrug og mindske spredning af børneporno.

Techgiganten har fået kritik for at undergrave brugernes privatliv med funktionerne. De skulle i første omgang udrulles på amerikanske enheder.

»På baggrund af henvendelser fra kunder, interessegrupper, forskere og andre, har vi besluttet os at vente et par måneder. Vi vil indsamle forslag og lave forbedringer, inden vi udruller de meget vigtige funktioner, der skal beskytte børn, lyder det fra Apple.

Særligt Apples mulighed for at skanne billeder i brugernes onlinedatabase, iCloud, har mødt stor kritik. Det betyder, at man får adgang til data fra enkelte enheder.

Sikkerhedseksperter siger, at virksomheden med funktionen vil bryde sit løfte om at sikre brugernes privatliv. Desuden risikerer man, at dataene kan blive misbrugt af andre.

»Apples plan om at lave skanninger af specifikke enheder er det farligste forslag, der nogensinde er stillet af en teknologivirksomhed. Det siger Evan Greer, direktør i Fight for Freedom, der arbejder for at sikre digitale rettigheder. Det skriver CNN.

Virksomheden vil i samarbejde med National Center for Missing and Exploited Children, der arbejder for at bekæmpe misbrug af børn, sammenligne brugernes billeder med allerede kendt børneporno.

Apple har flere gange sagt, at funktionerne ikke sætter brugernes privatliv i fare.

Fra eksperter, der beskæftiger sig med børns sikkerhed, lyder det, at Apple har ansvar og forpligtigelser. Man kan dog godt se, at de nye funktioner kan være et problem for brugernes privatliv.

ritzau